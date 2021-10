Après la rentrée scolaire, la rentrée sportive des enfants !

Ce week-end une kyrielle d'associations sportives ou artistiques participent à divers forums.

Des clubs présents pour renseigner sur les pratiques et procéder aux inscriptions pour l’année.

Concernant le sport, le choix est vaste. Du foot, en passant par la capoeira, le base-ball, le tir à l’arc, l’escrime et même le yoga….. et quand il y a plusieurs enfants et plusieurs pratiques différentes, et que la voiture est insdispensable pour se rendre aux activités des petits, les familles doivent s’organiser.

C’est le cas de Lise, maman de deux filles âgées de 5 et 7 ans, elles pratiquent la natation, l’athlétisme, la capoiera…..

Rentrée des clubs sportifs

Ces forums d’associations se poursuivent ce dimanche dans plusieurs villes de la région. Les inscriptions dans les clubs sportifs ou artistiques se prolongent tout au long de ce mois de septembre pour la plupart des activités.