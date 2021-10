Perpignan (AFP). Perpignan: le photographe de l'AFP Bülent Kiliç Visa d'Or News

Le photographe de l'AFP Bülent Kiliç a été récompensé du Visa d'Or News samedi à Perpignan pour son travail sur le passage de réfugiés à la frontière turco-syrienne en juin 2014, lors du 27e Festival international de photojournalisme "Visa pour l'Image". Ce prix, le plus prestigieux de ce festival et d'une valeur de 8.000 euros, a été remis lors d'une cérémonie samedi soir au photographe de 35 ans déjà plusieurs fois primés pour son extraordinaire travail sur les terrains difficiles. Bulent Kilic s'est déclaré heureux de cette nouvelle récompense. "C'est tellement bon lorsque les gens vous font confiance", a-t-il déclaré, tout en confessant que "ce n'est pas une grande surprise". "Mais il est temps que je reparte au boulot. Il me reste encore beaucoup à faire, même si ce prix me rend heureux", a-t-il dit. Les images de cette foule de réfugiés se frayant un chemin à travers les clôtures de barbelés au poste frontière turc d?Akçakale, ont fait la Une des médias internationaux. "En moins de dix minutes quelque 20.000 personnes s?étaient entassées", racontait-il récemment. "J?ai photographié cette tragédie pendant quatre heures. Presque une personne sur deux avait des bébés dans les bras, criant et essayant de passer à travers la brèche. L?ouverture était si petite que les gens se marchaient dessus pour franchir le poste. Les enfants étaient hissés par-dessus les barbelés. J?espère ne jamais revoir ça", a précisé Bülent Kiliç. Les reportages de Bülent Kiliç en Ukraine, en Turquie et en Syrie lui ont valu de nombreux prix dont au World Press Photo, au prix Bayeux-Calvados des Correspondants de guerre, à l'Association des Photographes de la Presse Nord-Américaine (NPPA), au China International Press Contest (CHIPP). Il a également été désigné meilleur photographe d?agence de l'année 2014 par le magazine Time et le Guardian. "Cette prestigieuse récompense vient couronner le travail remarquable de Bülent qui témoigne de la qualité de la production de l?AFP", a déclaré Emmanuel Hoog, président-directeur général de l?AFP. Bülent Kiliç, photographe turc né en 1979, a débuté sa carrière comme journaliste pour la presse locale. En 2003, il devient reporter-photographe et rejoint l'AFP comme pigiste deux ans plus tard. Basé à Istanbul, il est actuellement responsable de la couverture photo pour la Turquie.

