Sanaa (AFP). Yémen: la coalition arabe intensifie ses raids après la mort de 50 de ses soldats

La coalition arabe a intensifié samedi ses raids aériens au Yémen en bombardant violemment des sites militaires des rebelles chiites Houthis notamment à Sanaa, au lendemain de la mort de 50 soldats émiratis et bahreïnis dans une attaque au missile. Des avions de combat se relayaient depuis le petit matin pour attaquer le QG des forces spéciales dans le centre de Sanaa et des dépôts d'armes à Fajj Attan et à Al-Nahdain, deux collines surplombant le sud de la capitale, et des positions rebelles, situées plus à l'ouest, ont rapporté des témoins. De fortes explosions ont secoué des quartiers de la ville, qui est aux mains des rebelles, et des colonnes de fumée se formaient au dessus des sites bombardés, semant la panique parmi la population, a-t-on ajouté. Les habitants se terraient chez eux et les rues de la capitale étaient désertes en milieu de journée, selon les témoins. "Ce sont les raids les plus violents à Sanaa" depuis le début, fin mars, de la campagne de frappes aériennes de la coalition au Yémen, a déclaré à l'AFP un responsable local. La coalition réagissait à la mort de 45 soldats émiratis et de 5 autres bahreïnis par l'explosion dans un entrepôt de munitions, provoquée selon des sources militaires par la chute d'un missile sol-sol tiré par les rebelles contre une base militaire à Safer, dans la province de Marib, à l'est de Sanaa. Les Emirats ont annoncé dans la nuit avoir lancé des raids aériens contre des campements de la Garde républicaine, unité d'élite de l'armée yéménite alliée aux rebelles, à Sanaa et à Ibb (centre), et une fabrique de mines à Saada, le fief des Houthis dans le nord, leur infligeant de "lourdes pertes". Samedi, la coalition a visé des positions rebelles à Bayhan, une localité de la province de Chabwa (sud-est), située au sud de celle de Marib, ont indiqué des responsables provinciaux et des témoins. Selon l'un de ces responsables, Bayhan, toujours aux mains des rebelles, serait la base de lancement du missile ayant tué les soldats de la coalition. "Le missile contre Safer aurait été tiré depuis Bayhan", a déclaré à l'AFP ce responsable qui a requis l'anonymat, ajoutant que l'enquête se poursuivait sur les circonstances de l'attaque. La coalition, conduite par l'Arabie saoudite, était intervenue en mars au Yémen avec l'ambition de stopper la progression des rebelles qui se sont emparés de vastes territoires, et ont chassé du pouvoir le président Abd Rabbo Mansour Hadi, aujourd'hui réfugié à Ryad.

