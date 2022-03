Coupe de France : Le tirage du 3e tour !

Pour leur entrée en matière, les trois représentants de CFA2 ne seront pas en danger. Granville ira à Thury-Harcourt, une des formations les plus petites hiérarchiquement tandis que St-Lô et PTT Caen seront en déplacement chez les DHR de Bricquebec et Honfleur.

Chez les DH, Courseulles se rendra chez le petit poucet de l'AS Pointe-Cotentin (1D) et Dives ira à St-Germain-du-Corbeis, autre équipe de District. Tous les autres honorables devraient aussi passer l'obstacle avec plus ou moins de difficultés, seule la MOS devra composer avec un dangereux derby devant Carpiquet (DSR).

Les chocs seront à chercher du côté de Carentan où les locaux recevront Agneaux pour un duel de DSR. Toujours dans la Manche, le derby Brécey-Villedieu entre deux DHR devrait valoir le détour, tout comme celui opposant Bourguébus (DHR) à Mézidon (PH) ou encore celui voyant Livarot (PH) défier Lisieux (DHR).

Tous ces matchs se dérouleront le week-end des 12 et 13 septembre sur le terrain du premier club cité.

Le tirage du 3e tour :

CFA2 :

UC Bricquebec (DHR) - FC Saint-Lô Manche (CFA2)

ES Thury Harcourt (DSD) - US Granville (CFA2)

CS Honfleur (DHR) - AS PTT Caen (CFA2)

DH :

ES Pointe Cotentin (2D) - RSG Courseulles (DH)

US Roncey Cerisy (PH) - AS Cherbourg FB (DH)

US Ouest Cotentin (PH) - Bayeux FC (DH)

AS Saint-Vigor le Grand (DHR) - SC Hérouvillais (DH)

Esp. Saint-Jean des Champs (DHR) - FC Flers (DH)

Léopards Saint-Georges (DHR) - US Ducey (DH)

Maladrerie OS (DH) - ES Carpiquet (DSR)

US Villers Bocage (PH) - AF Virois (DH)

FC Pays Aiglon (DHR) - US Alençonnaise 61 (DH)

AS Potigny VCU (PH) - AS Ifs (DH)

AS Berd'Huis (PH) - AST Deauville (DH)

AS Saint-Germain du Corbeis (1D) - SU Dives (DH)

DSR :

CS Carentan (DSR) - Agneaux FC (DSR)

US Sainte-Croix Saint-Lô (PH) - ES Pointe Hague (DSR)

FC Argentan (DSR) - US Mortagnaise (DHR)

USON Mondeville (DH) - AJS Ouistreham (DSR)

ES Coutances (DSR) - US Saint-Pairaise (DHR)

CO Céaucé (PH) - FC Agon-Coutainville (DSR)

FC Equeurdreville-Hainneville (DSR) - FC des Etangs (DHR)

DHR :

ES Marigny LMV (1D) - Cambes en Plaine SP (DHR)

LC Bretteville sur Odon (DHR) - EC Tessy Moyon Sport (PH)

AS Brécey (DHR) - CS Villedieu (DHR)

ES Livarot (PH) - CA Lisieux PA (DHR)

FC Bourguebus Soliers (DHR) - USC Mézidon (PH) US Houlgate (PH) - ES Pays d'Ouche (DHR)

PH :