Malika Ménard de retour sur les bancs de l'école.

Son année de Miss France est terminée, depuis Malika Ménard se consacre à sa nouvelle passion : la télévision. Elle anime actuellement, en remplacement de Virginie de Clausade, l'émission « Paris tout compris » sur France 3 IDF. Elle ne perd pas de vu son premier objectif de carrière : devenir journaliste et a intégré le CFPJ de Paris. Cette école de journalisme réputée lui permettra peut-être bientôt, on lui souhaite, de présenter les journaux d'une grande chaine ! L'ex miss France a été interrogée par le magazine Télé-Loisirs, découvrez ci-dessous la vidéo de l'interview.



Une nouvelle série arrivera bientôt sur les chaines du groupe M6. Il s'agit de "Raising Hope", la sitcom américaine de Greg Garcia, le créateur de la comédie Earl diffusée récemment sur M6. Elle fait de bons scores d'audience aux États-Unis et la presse américaine semble apprécier. Elle a même déjà été renouvelée pour une seconde saison ! Vous découvrirez prochainement ce nouveau programme en France sur M6 ou W9.

La nouvelle télé-réalité de TF1 semble peiner à faire de l'audience. L'émission Carré Viiip a réunit bien moins de téléspectateurs que la série NCIS sur M6 vendredi soir et au fur et à mesure de l'émission, elle n'a cesser d'en perdre. Quant aux quotidiennes, même l'émission de Julien Lepers « Questions pour un champion » a réalisé plus d'audience dimanche que Carré Viiip.

Ce soir à la télé, au choix, soit X-factor sur M6, soit du cinéma sur France 3 avec l'antidote, ou bien les Experts sur TF1. Ce mardi, nous vous laissons choisir.