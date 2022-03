Beyrouth (AFP). L'EI détruit de nouveaux joyaux du site antique de Palmyre

Le groupe extrémiste Etat islamique (EI) a réduit en poussière plusieurs célèbres tours funéraires de Palmyre en Syrie, traduisant une volonté systématique de détruire ce qui reste des trésors de cette cité antique. Au cours des deux dernières semaines, les jihadistes de l'EI avaient déjà amputé ce site classé au Patrimoine mondial de l'Humanité de ses plus beaux temples, ceux de Bêl et Baalshamin, détruits à coups d'explosifs. Outre son lourd bilan humain avec plus de 240.000 morts et quatre millions de personnes contraintes à l'exil, souvent au péril de leur vie, la guerre qui ravage la Syrie depuis plus de quatre ans a des conséquences dévastatrices sur un patrimoine d'une valeur internationale inestimable. "Ils (les jihadistes) ont fait exploser plusieurs tours funéraires, notamment les trois les mieux préservées, les plus belles", a affirmé à l'AFP le chef des Antiquités syriennes Maamoun Abdelkarim. "Nous avions reçu des rapports il y a dix jours mais nous venons de confirmer l'information", a-t-il dit. Le site internet du Syrian Heritage Initiative, un institut basé aux Etats-Unis, a diffusé une image satellitaire montrant la disparition d'"au moins sept tombes". Cette photo aurait été prise le 2 septembre, selon M. Abdelkarim. Les célèbres tombeaux-tours d'Elahbel, de Jamblique et de Khitôt, "construits par des riches familles de l'antique Palmyre et qui étaient le symbole de l'essor économique de la ville durant les premiers siècles après J.-C.", ont été détruits, a expliqué le chef des Antiquités. "Palmyre est connue pour ses tours funéraires qui sont caractéristiques de l'architecture de la ville", a-t-il rappelé. Selon lui, chaque tour, d'une superficie de 40 m2 chacune, avait sa spécificité. "Jamblique (83 après J.-C.) est richement décorée de fresques, celle d'Elahbel (103 après J.-C.), est la plus célèbre et la mieux préservée, tandis que Khitôt, du nom d'un riche Palmyrien, est la plus ancienne (44 après J.-C.) et contenait une sculpture montrant cet homme avec sa famille", précise M. Abdelkarim. Les monuments funéraires sont situés dans la Vallée des Tombeaux et "témoignent de remarquables méthodes de décoration et de construction", selon la page de l'Unesco. L'EI, qui a profité de la guerre civile pour s'implanter en Syrie, s'était emparé le 21 mai de Palmyre, à 205 km à l'est de Damas, après en avoir chassé les forces gouvernementales, suscitant aussitôt la crainte pour l'avenir du patrimoine syrien. Les jihadistes considèrent les statues ou fresques représentant des hommes ou des animaux comme de "l'idolâtrie" et ont déjà détruit pour cette raison plusieurs trésors archéologiques en Irak en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), l'EI a envoyé une lettre aux résidents de Palmyre leur promettant plus de destructions. "Ils ont promis de détruire plus de patrimoine, disant que +tout ce qui est vénéré sans Dieu sera détruit", poursuit l'OSDH, basée à Londres. - 'Mémoire qui s'efface' - Le 23 août, les jihadistes font exploser le temple de Baalshamin à Palmyre. Quelques jours plus tôt, ils avaient mutilé le corps de l'ex-patron des Antiquités de la ville Khaled al-Assaad, 82 ans, un des meilleurs experts mondiaux, après l'avoir exécuté. Dimanche dernier, ils ont rasé le temple de Bêl, souvent présenté comme le plus beau du Moyen-Orient avec celui de Baalbeck au Liban. Archéologues et experts du monde entier n'ont cessé de tirer la sonnette d'alarme depuis des mois. Leurs craintes les plus sombres se sont depuis concrétisées avec le début de la dévastation de Palmyre, "la perle du désert" syrien.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire