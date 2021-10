Football: Quevilly Rouen Métropole reçoit la reserve du PSG

C'est avec une 5ème place au classement à égalité avec les autres leaders de la Poule A (10 points) que les Normands recevront les Parisiens pour un match toujours compliqué quand il s'agit d'une reserve professionnelle.

Les joueurs de la capitale ont eu un début de saison compliqué avec deux défaites au compteur lors des deux premièrs matchs (1-0 contre Wasquehal puis 1-0 contre l'entente Sannois Saint-Gratien) masi ont su redresser la barre avec une victoire face à Calais lors de la dernière journée (2-0).

Du côté des joueurs de Manu Da Costa, le bilan est quasiment parfait avec un match nul et deux victoires. Si les Rouges et Jaunes sont les seuls à n'avoir encore pas encaissé de but, l'efficacité offensive est encore en rodage avec seulement deux buts inscrits en trois rencontres.

Les joueurs de l'agglomération tenteront donc d'enchaîner sur une troisième victoire consécutive pour rester au contact des équipes du haut de tableau.