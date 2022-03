Paris (AFP). Migrants: Hollande et Merkel proposent une répartition équitable en Europe

François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel "ont décidé de transmettre dès aujourd'hui (à l'UE) des propositions communes pour organiser l'accueil des réfugiés" et une "répartition équitable" en Europe, a annoncé l'Elysée jeudi dans un communiqué. Les deux dirigeants, qui se sont entretenus au téléphone jeudi de la crise des migrants, ont ainsi "décidé d'une initiative sur la situation des réfugiés qui cherchent à rejoindre l?Europe", a indiqué la présidence Française. Cette initiative vise notamment à "organiser l?accueil des réfugiés et une répartition équitable en Europe", a ajouté l'Elysée. Il s'agit aussi de "rapprocher les normes pour renforcer le système d?asile européen, assurer le retour des migrants irréguliers dans leur pays d?origine, et apporter le soutien et la coopération nécessaires avec les pays d?origine et de transit". Pour la présidence française, "l?Union européenne doit agir de manière décisive et conformément à ses valeurs". "Les tragédies succèdent aux drames" alors que "des milliers de victimes ont péri depuis le début de l?année", a-t-elle encore relevé. "Ces hommes et ces femmes, avec leurs familles, fuient la guerre et les persécutions. Ils ont besoin de la protection internationale. Elle leur est due. Les conventions de Genève élaborées au lendemain de la guerre obligent tous les pays. L?Europe doit protéger ceux pour qui elle est le dernier espoir", a insisté l'Elysée. Et si "d?autres tentent d?améliorer leurs conditions matérielles par des voies irrégulières, ils doivent être raccompagnés, dans la dignité".

