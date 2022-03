Budapest (AFP). Hongrie: les migrants prennent d'assaut la gare de Budapest après sa réouverture

Des centaines de migrants ont pris d'assaut jeudi matin la principale gare de Budapest immédiatement après sa réouverture par la police, mais le départ des trains pour l'Europe occidentale restait suspendu, selon un journaliste de l'AFP. L'entrée principale de la gare de Keleti a été rouverte vers 08H15 (06H15 GMT). Dans le chaos le plus total et en l'absence de policiers, de nombreux migrants -- parmi les quelque 2000 qui étaient bloqués à Budapest depuis mardi -- se sont poussés et se sont même bagarrés pour tenter de monter dans un train à quai. Certains restaient suspendus aux portières même si on leur demandait de descendre. Parmi les migrants, des familles hagardes semblaient épuisées, après des jours passés dans un camp de réfugiés de fortune sous la gare de Keleti. Les gens trainaient des bagages, des hommes portaient de jeunes enfants sur leurs épaules. Une trentaine de policiers, certains casqués, sont ensuite arrivés et ont pris position le long d'un quai adjacent. Un haut-parleur a annoncé qu'aucun train international ne quitterait la gare de Keleti "pour une période indéterminée". "Dans l'intérêt de la sécurité des transports ferroviaires, la compagnie a décidé que les liaisons directes entre Budapest et l'Europe occidentale ne seraient pas en service jusqu'à nouvel ordre", ont annoncé les Chemins de fer hongrois (MAV) dans un communiqué. Un porte-parole de la MAV a précisé à l'agence officielle MTI que "les passagers qui veulent se rendre en Europe occidentale doivent prendre les trains de compagnies (étrangères), à partir des frontières nord et ouest" de la Hongrie. "Je veux savoir quand le gouvernement hongrois va nous laisser partir en Allemagne", s'est demandé Nizamuddin, un Afghan de 31 ans qui cherche à obtenir l'asile politique en Allemagne. "J'ai dormi pendant deux heures la nuit dernière. Il faisait froid, il y a avait du vent et je n'avais pas de couverture, mon corps tremblait" a ajouté le jeune homme qui n'a pas pu monter à bord du train. La Hongrie, membre de l'UE, est devenue une plaque tournante pour les migrants, dont 50.000 ont afflué dans le pays pour le seul mois d'août, dans l'espoir de poursuivre leur périple vers l'Allemagne et d'autres pays d'Europe occidentale. La plupart arrivent depuis la frontière avec la Serbie, qui ne fait pas partie de l'UE, en dépit de la clôture de barbelés érigée par Budapest le long de la frontière. La police a annoncé jeudi avoir intercepté 2.061 personnes dans la nuit, dont 389 enfants, à la frontière avec la Serbie. Les migrants étaient pour la plupart Syriens, Afghans et Pakistanais, et cherchaient presque tous à se rendre en Europe occidentale, notamment en Allemagne. Lundi, les autorités avaient permis à des milliers de migrants de prendre des trains pour l'Autriche et l'Allemagne, mais le lendemain, les migrants n'ayant pas de visa pour les pays de l'UE avaient été empêchés de partir.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire