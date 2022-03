Paris (AFP). Les agriculteurs en colère à Paris - EN DIRECT

10:08 - Dans Paris - Les premiers tracteurs entrés dans Paris commencent à se rassembler sur le cours de Vincennes aux abords de la place de la Nation, a constaté une journaliste de l'AFP. Le premier convoi à entrer dans la capitale vient du Grand Ouest (Bretagne et Normandie), région au c?ur de la crise agricole laitière et porcine, que la FNSEA, premier syndicat agricole, veut mettre particulièrement en avant. 09:53 - Peu de bouchons - A 09H30, un cumul de 71 kilomètres de bouchons était constaté en région parisienne, contre plus de 200 habituellement à cette heure, un chiffre "faible pour cette heure-ci", selon la Direction des routes Ile-de-France (Dirif). "Il n'y a pas beaucoup de bouchons dus aux manifestations d'agriculteurs. C'est limité", a rapporté un porte-parole du CNIR. A la même heure, un bouchon de 8 à 10 kilomètres était relevé sur l'autoroute A10 et un autre de 3 à 4 km sur l'A4 en raison des manifestations. Le CNIR relève "beaucoup moins de voitures sur les routes" que d'ordinaire: "Les usagers étaient prévenus et ont pris leurs dispositions". 09:45 - Pique-nique - Dans les régions, la FNSEA appelle ses adhérents à "pique-niquer" devant les mairies et représentations des collectivités pendant leur pause déjeuner. 09:40 - Une fois les tracteurs arrivés à Paris, il n'y aura pas de défilé: les tracteurs resteront toute la journée sur la place de la Nation et le cours de Vincennes. Un podium sera installé sur la place, où les leaders syndicaux prendront la parole tout au long de la journée pour tenir les agriculteurs au courant des propositions du gouvernement. En parallèle, une délégation syndicale d'une centaine de personnes se rendra vers 10H30 à l'Assemblée nationale, accompagnée d'une dizaine de tracteurs. Puis le Premier ministre Manuel Valls recevra à la mi-journée une délégation restreinte, qui devrait rendre compte de l'entretien à 14H30 place de la Nation. 09:34 - Périphérique - Les premiers tracteurs sont arrivés sur le périphérique par l'Ouest de Paris vers 09H00, selon la préfecture de police. 09:21 - 1.300 ou 1.700 ? - Les agriculteurs ont mobilisé 1.365 tracteurs, 91 bus et une cinquantaine de véhicules légers qui étaient en route vers Paris jeudi matin pour leur démonstration de force, selon un nouveau décompte de la préfecture de police de Paris. D'après la FNSEA, premier syndicat agricole, 1.733 tracteurs étaient en route vers Paris à 08H00. 09:17 - Eviter la voiture - Les automobilistes sont invités par la préfecture de police à différer leurs déplacements, à privilégier les transports en commun et à éviter dans la mesure du possible d'emprunter leur véhicule afin de se rendre sur la capitale. S'ils prennent leur véhicule, il est fortement recommandé d'éviter le périphérique, notamment dans ses portions Sud et Est entre la porte Maillot et la porte des Lilas. Dans l'Est parisien, un large secteur entre la place de la Nation, la porte de Bagnolet et la porte de Bercy sera très difficilement praticable en véhicule pendant une grande partie de la journée. 08:56 - Plan d'avenir - "Au-delà du plan d'urgence, on veut un plan d'avenir pour l'élevage français", demande Olivier Varlet, 42 ans, éleveur dans l'Oise, dans un convoi sur l'autoroute A1. "Mes parents vendaient leurs animaux plus cher que moi aujourd'hui et pourtant, cela ne se voit pas au prix de la viande dans les supermarchés. Avec les charges, on ne peut plus s'en sortir. Tous les mois, nos animaux, on les vend à perte! Il faut redistribuer les marges plus justement, sinon il n'y aura plus d'élevage en France", explique-t-il. 08:34 - Perturbations limitées - Les perturbations sont limitées sur les routes car de nombreux automobilistes ont pris leurs dispositions, relève le Centre national d'information routière (CNIR). Peu après 08H00, un bouchon de 8 kilomètres était relevé sur l'autoroute A1, un autre de 3 km sur l'A4. Le CNIR note "beaucoup moins de voitures sur les routes" que d'ordinaire. Un cumul de 55 kilomètres de bouchons était constaté en région parisienne à 08H15, un chiffre "faible pour cette heure-ci", selon la Direction des routes Ile-de-France (Dirif). 08:30 - Objectif Paris - Les convois d'agriculteurs arrivent par cinq péages: Buchelay (Yvelines), Chamant-Senlis (Oise), Coutevroult (Seine-et-Marne), Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne) et Saint-Arnoult (Yvelines). Tracteurs et bus se dirigent vers Paris, avec pour objectif d'atteindre le périphérique vers 9H00, puis de rallier la place de la Nation, lieu de rassemblement et de stationnement. L'heure d'arrivée précise sur la place dépendra du trafic automobile. Les dirigeants syndicaux ont demandé aux convois de "toujours laisser une voie disponible", sur les autoroutes comme sur le périphérique, pour ne pas bloquer la circulation. 08:15 - "Le Foll affole-toi" - "Le Foll affole-toi, on arrive", "Hollande Ponce-Pilate, Le Foll Judas, ils ont crucifié l'agriculture et ne savent pas ce qu'ils font", "Notre métier a un prix", peut-on lire sur des véhicules agricoles venus du Finistère, tirant parfois des bétaillères où les manifestants ont passé la nuit. 08:12 - Steak - Une pancarte sur un tracteur : "Qui mettra ton steak dans ton assiette quand il n'y aura plus d'agriculteurs ?" 08:08 - Préfecture - Les agriculteurs ont mobilisé 1.038 tracteurs, 49 bus et 50 véhicules légers qui roulent vers Paris, selon la préfecture de police de Paris. Les cortèges d'agriculteurs en colère empruntent les autoroutes A1, A4, A6, A10, A13. Le plus gros cortège concerne l'A1 avec 403 tracteurs et 15 bus qui ont pris la route peu après 07H00 pour rallier Paris. 08:04 - Dans un entretien au Figaro, le président de la FNSEA, Xavier Beulin qui rencontrera le Premier ministre à la mi-journée, indique qu'il "espère pouvoir faire des annonces vers 15H00 devant les troupes à la Nation". Le président des Jeunes agriculteurs Thomas Diemer sera à ses côtés. Manuel Valls "doit apporter des réponses aux demandes que nous avons formulées lors de notre entretien avec François Hollande il y a plus d'une semaine", a-t-il exhorté. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a assuré que "le gouvernement travaille pour apporter des réponses" et que le conseil européen de l'agriculture lundi prochain à Bruxelles permettrait de les compléter. 08:02 - malaise - Théo, 19 ans, de Granvilliers (Oise) : "Je travaille avec mes parents, je projette une installation mais avec les prix actuels, ce n'est pas possible. On nous assomme de tous côtés. On paye 50% de charges patronales, en Allemagne c'est 20%, il y a un malaise". 07:58 - 1.500 tracteurs - Au dernier pointage de la FNSEA mercredi, "1.512 tracteurs" ont été enregistrés dans les convois partis de l'Ouest, du Massif Central, du Val-de-Loire, de Bourgogne et de Rhône-Alpes. Quelque 4.000 à 5.000 agriculteurs devaient aussi rejoindre la capitale en autocars et en train. Une fois à Paris, les tracteurs resteront stationnés place de la Nation. Une délégation se rendra à l'Assemblée nationale, escortée d'une dizaine de tracteurs. Puis les principaux dirigeants syndicaux seront reçus par le Premier ministre, Manuel Valls.

