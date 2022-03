Lancer de couteaux : le vice-champion du monde est Normand !

Une compétition organisée près de Nottingham, en Angleterre, et regroupant 135 participants d'une dizaine de nationalités différentes. Une passion que ce Caennais de 33 ans s'est découvert il y a un peu plus de deux ans, par hasard, en surfant sur la toile. "J'ai appris qu'il y avait une fédération française de la discipline", explique-t-il. Il ne lui en fallait pas plus pour acheter son premier couteau, long de 23 cm, et s'essayer à ce sport qui lie "le geste au mental".

Immédiatement, ce magicien professionnel, déjà expert en dextérité, fait ses preuves. "Je m'entraîne deux à trois heures par jour", indique Baptiste Liné. "Aux mondiaux, les épreuves étaient composées de sept séries de trois cibles à 3, 5 et 7 mètres".

Association normande

Baptiste Liné parvient aussi à séduire dans son entourage et à monter en août dernier Les Lames normandes, pour fédérer autour de la discipline. Il l'annonce déjà : Ouistreham, siège social de l'association, accueillera en 2017 les championnats de France de lancer de couteaux.

Pratique. Sur Internet, www.facebook.com/LesLamesNormandes