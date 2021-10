Religion : un nouveau parcours pour les Jeunes Pros

Ensemble, ils ont cette année décidé d'animer les rassemblements des Jeunes Pros. Des rendez-vous lancés il y a une quinzaine d'années et qui regroupent des actifs de l'agglomération, jusqu'à l'âge de 35 ans. "Nous nous retrouvons une fois par mois autour d'un repas, d'un enseignement puis d'un temps de prière", explique Stanislas. Quinze jours plus tard, de façon moins formelle et par plus petit groupes, les participants dînent ensemble et approfondissent la discussion. "C'est vraiment ouvert à tous. Il y a tous les profils. Du catho au non croyant", poursuit Gabriel.

Une mission d'accueil

"C'est un vecteur de rencontre", note pour sa part Astrid, arrivée à Caen en novembre dernier. Et aussi un excellent moyen d'approfondir sa foi. Cette année, les Jeunes Pros étudieront la doctrine sociale de l'Église, ou comment lier sa conscience et les situations du monde. Tout cela dans une ambiance "simple et sympa", assure Céline. Trois week-ends, au Puy-du-Fou, au Mont-Saint-Michel et à Paray-Monial, sont même proposés dans l'année.

Pratique. Rendez-vous jeudi 17 septembre à partir de 19h30, salle Saint-Gilles à Caen (à côté de l'église du même nom). Tél. 06 63 86 18 53. Web : jeunesprocaen.fr