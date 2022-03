Août 2015 : record de pluie, mais très bonne fréquentation touristique

Les structures touristiques, campings, hôtels et gîtes relèvent en majorité un mois d'août "très satisfaisant". Des résultats surprenants quand on sait que ce mois d'août est le plus pluvieux depuis plus de 70 ans... Le précédent record à Carpiquet datait de 1963 : il a été battu de plus de 30 millimètres de pluie (161 mm contre 130 mm en 1963). Météo france n'avait pas relevé de plus fortes valeurs depuis son installation à Carpiquet... en 1944.