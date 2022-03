Damas (AFP). Syrie: 10 morts dans un attentat à Lattaquié, fief du régime

Au moins 10 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées mercredi en Syrie dans un attentat à la voiture piégée dans la ville de Lattaquié (ouest), un fief du régime de Bachar al-Assad, selon un média officiel. "Des terroristes ont fait détonner une voiture chargée d'explosifs vers midi (09H00 GMT) sur la place Hamam à Lattaquié, tuant dix personnes", a rapporté l'agence officielle Sana. Au moins 25 personnes ont été blessées par l'attentat qui a fortement endommagé des voitures et des immeubles du secteur, selon Sana. La télévision d'Etat a montré des images de voitures carbonisées, les vitres de leurs fenêtres éclatées ainsi que des pompiers tentant d'éteindre l'incendie qui s'est déclaré dans la zone. L'agence Sana a rapporté que deux voitures chargées d'explosifs ont été repérées mardi, et que deux personnes ont été arrêtées. La région côtière de Lattaquié est le bastion de la communauté alaouite, la confession de la famille Assad, et a été relativement épargnée par le conflit qui fait rage en Syrie depuis mars 2011. L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a confirmé l'attentat et le bilan de dix victimes, ajoutant qu'il s'agissait "de l'attentat à la voiture piégée le plus important à Lattaquié depuis le début de la guerre". L'attentat dans le nord de la ville a fait "des dizaines de blessés, dont quatre ou cinq sont dans un état critique", selon l'OSDH. "C'est rare pour la ville de Lattaquié, qui d'habitude est visée par des roquettes", a ajouté Rami Abdel Rahmane, le directeur de l'OSDH. Les rebelles syriens, pour qui la région est une cible de choix au vu de sa valeur symbolique comme place forte du régime, sont installés dans les collines qui entourent Lattaquié et tirent régulièrement sur la ville. Ailleurs dans le pays, des bombardements sur et autour de Damas ont fait 20 morts: 14 personnes sont mortes dans des raids aériens du régime sur la Ghouta orientale, à l'est de la capitale, selon l'OSDH. Parmi ces 14 victimes, 11 ont été tuées dans Douma, ville soumise à une pluie de raids de l'armée syrienne ces dernières semaines. Les trois autres sont mortes dans la ville proche de Saqba. Dans Damas, autre fief du régime, une femme a été tué dans le quartier de Bab Touma dans une attaque au mortier, selon l'Observatoire. Deux étudiants ont aussi été tués et 15 autres blessés par des obus de mortier qui se sont abattus sur une faculté d'ingénierie, selon Sana. La télévision officielle a ensuite rapporté que 3 autres personnes avaient été tués et 45 blessées dans des bombardements rebelles sur Jaraman, au sud-est de Damas. Beaucoup de Syriens qui ont dû fuir leurs foyers à cause des violences ont trouvé refuge dans la province de Lattaquié. La guerre en Syrie, qui a été déclenché par la répression brutale de manifestations pacifiques dégénérant en conflit armé, a fait plus 240.000 morts, et des millions de déplacés.

