Rouen : Frédéric Sanchez veut interdire certaines zones aux véhicules polluants

Alors que la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques se profile bientôt - elle se déroulera du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris - la Métropole Rouen Normandie réfléchit à comment lutter contre la pollution atmosphérique.

Opérationnel en 2017

"Nous alons lancer une concertation à l'automne qui durera une bonne partie de l'année 2016. Il faudra que le dispositif soit opérationnel au 1er juanvier 2017", annonce Frédéric Sanchez. L'élu voudrait définir "un ou plusieurs périmètres" où les véhicules les plus polluants n'auraient plus le droit de circuler. Les tansporteurs sont plus particulièrement visés. Alors que l'agglomération "a la réputation d'être l'une des plus polluées en France", la Métropole accélère donc ses efforts contre le réchauffement climatique.

Une telle mesure est actuellement testée dans 200 villes d'Europe. Une vingtaine d'agglomérations en France se sont également positionnées sur le sujet.