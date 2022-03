Venise (AFP). Coup d'envoi de la Mostra de Venise avec le film à grand spectacle Everest

La 72e édition de la Mostra de Venise, le plus vieux festival de cinéma du monde, sera lancée mercredi soir avec le film à grand spectacle "Everest", drame himalayen en 3D. Ce film du réalisateur Baltasar Kormakur, à la fois film catastrophe et thriller psychologique, raconte la disparition tragique de huit alpinistes les 10 et 11 mai 1996 en pleine tempête dans l'Himalaya. Le film s'intéresse tout particulièrement à deux guides très expérimentés, le Néo-Zélandais Rob Hall, incarné à l'écran par l'acteur australien Jason Clarke, et l'Américain Scott Fischer, joué par Jake Gyllenhaal, qui périssent tous les deux. Dans une des scènes les plus dramatiques, Rob Hall parvient à joindre par téléphone satellite sa femme enceinte, jouée par Keira Knightley, avant de mourir. Le film, une production britannique d'un coût de quelque 65 millions de dollars, selon la presse, a été en partie tourné dans les Dolomites en Italie, en Islande, pays natal du réalisateur, et au camp de base de l'Everest au Népal. Bien que la tragédie de 1996 ait depuis été éclipsée par d'autres drames, elle marque le début des premières interrogations sur les risques parfois sous-estimés de l'alpinisme, au moment où il commence à se populariser. Les deux jours du drame, pas moins de 34 alpinistes ont tenté d'atteindre le Toit du monde. - "Alpinistes du dimanche" - Plusieurs experts ont ainsi jugé que le goulot d'étranglement à l'approche du sommet a pu être un facteur du désastre, tout comme la présence de trop nombreux "alpinistes du dimanche" atteignant le sommet trop tard pour pouvoir en redescendre dans des conditions correctes. Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, a espéré que le film, présenté hors compétition à l'ouverture du festival, connaisse le même succès que les précédents, "Gravity" il y a deux ans puis "Birdman", futur Oscar du meilleur film, l'an dernier. Ces deux grands succès ont incontestablement permis de relancer la Mostra, qui semblait alors en passe d'être totalement éclipsée par le festival de Toronto. Le coup d'envoi de cette 72e édition, entre glamour des stars sur le tapis rouge et films aux prises avec l'Histoire ou l'actualité, sera donné par sa marraine, l'actrice italo-égyptienne Elisa Sednaoui. Le traditionnel Lion d'Or sera décerné le 12 septembre parmi les 21 longs métrages en compétition, par un jury présidé cette année par le réalisateur mexicain Alfonso Cuaron ("Gravity"). A ses côtés: l'actrice allemande Diane Kruger, sa consoeur américaine Elizabeth Banks, mais aussi l'écrivain et scénariste français Emmanuel Carrère, le réalisateur taïwanais Hou Hsiao-hsien et le metteur en scène turc Nuri Bilge Ceylan. - Enfants soldats - Mercredi, la compétition débutera avec le film sur les enfants soldats en Afrique "Beasts of No Nations", produit par Netflix, réalisé par Carkey Fukunaga et interprété, entre autres, par l'acteur britannique Idris Elba. Il sortira en octobre dans quelques cinémas, mais surtout sur le réseau Netflix, qui revendique quelque 65 millions d'abonnés dans le monde. Les plus grands réseaux de distribution aux Etats-Unis ont refusé de le diffuser, faute de première exclusivité dans les salles, comme c'est le cas pour la plupart des films produits pour le grand écran. L'industrie du cinéma ne s'en prépare pas moins à ce que ce mode de diffusion devienne la norme pour nombre de films dans un avenir très proche. Vendredi, Johnny Depp (hors compétition avec "Black Mass") foulera le tapis rouge, accompagné de sa femme l'ex-mannequin Amber Heard, elle-même en compétition pour le très attendu "The Danish Girl", sur la transformation en femme d'un peintre danois dans les années 1920, du réalisateur Tom Hooper, oscarisé pour "Le discours d'un roi". Le jeune Anglais Eddie Redmayne (Oscar du meilleur acteur en 2015 pour "Une merveilleuse histoire du temps") fera également le voyage à Venise pour "The Danish Girl", de même que ses compatriotes Ralph Fiennes et Tilda Swinton, ensemble dans "A Bigger Splash" de Luca Guadagnino, remake de "La piscine".

