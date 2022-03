Athènes (AFP). Grèce: 4.300 migrants ont débarqué au Pirée

Quelque 4.300 migrants, dont beaucoup de réfugiés syriens, ont débarqué mardi soir et mercredi matin au Pirée, transportés de l'île de Lesbos par les autorités grecques, qui demandent une aide de l'Union européenne pour faire face à cet afflux, a indiqué la police portuaire. Les arrivants, quelque 1.800 débarqués mardi soir et 2.500 arrivés mercredi à l'aube, ont été acheminés dans une gare proche, selon la même source. Pour la plupart, il ne s'agira que d'une pause avant de continuer leur périple vers le nord de l'Europe, notamment en empruntant la route des Balkans, une odyssée qui confronte l'Union européenne à une crise migratoire inédite. Les autorités grecques ont organisé ce transfert à bord de deux bateaux spécialement affrétés pour soulager Lesbos, en mer Egée orientale. L'île est devenue ces derniers mois l'une des principales portes d'entrée en Europe pour réfugiés et migrants de par sa proximité avec la Turquie, plaque tournante des exodes et flux migratoires. Le gouvernement grec ne cesse de souligner qu'il n'est pas en mesure de faire face à l'ampleur de cet afflux, réclamant une réponse européenne coordonnée et plus de moyens. Après une réunion interministérielle mercredi matin, le dossier doit être au centre d'entretiens prévus jeudi à Athènes entre les responsables grecs et le vice-président de la Commission européenne, Frans Timmermans, attendu avec le commissaire européen aux questions migratoires, le grec Dimitris Avramopoulos.

