Rouen : le soleil, ami ou ennemi?

ette conférence présentée par le président de l'association Gérard Pitrou, s'adresse au grand public. "La majorité des membres de l'association et des animateurs des conférences sont des amateurs éclairés. Deux fois par an, en moyenne, nous recevons cependant des professionnels, ingénieurs de l'ONERA, membre de l'observatoire de Paris ou astro-physiciens, mais nous souhaitons toujours faire de ces rencontres un moment convivial ouvert et accessible à tous." Cette conférence permettra de s'interroger sur les effets néfastes du soleil mais aussi d'appréhender la façon dont l'homme s'est approprié l'astre depuis l'antiquité.

Pratique. Vendredi 4 septembre, 18h30. Maison des associations à Rouen. Gratuit. 06 79 89 06 48