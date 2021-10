Adèle - Une nouvelle voix Soul

La chanson est écrite par Adele et Paul Epworth sont producteur. Cette chanson est décrite comme une sombre chanson bluesy-gospel-disco.

Adele est présentée par la presse britannique comme la nouvelle Amy Winehouse " et appelée, avec Duffy et d'autres artistes montantes de 2007-2008,

les " New Amys ".



Découvrez dès maintenant Adele dans son clip Rolling in deep :



