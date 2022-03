Sotteville-lès-Rouen : les voleurs s'introduisent dans la maison, occupée seulement par les enfants

Lundi 31 août, il est 15h15 lorsque la brigade anti-criminalité est requise pour se rendre dans un pavillon situé avenue du 14 juillet à Sotteville-lès-Rouen. Ce sont deux enfants, nées en 1998 et 2003, qui ont fait appel au 17 alors qu'elles étaient chez elles, sans leurs parents, dans le salon. Soudain, les deux petites filles ont entendu du bruit dans la cuisine et aperçu deux individus. Elles se sont alors réfugiées à l'étage avant de faire appel aux forces de l'ordre.

Les policiers ont inspecté les lieux et retrouvé les deux enfants à l'étage. Elles ont indiqué aux policiers que les deux individus étaient désormais sur le trottoir en face du pavillon. Les deux mis en cause, nés en 2000 et 2001, ont reconnu avoir pénétré dans le logement. Les policiers ont ensuite appelé le père des deux enfants. C'est la brigade de répression des cambriolages qui se charge de l'enquête.