Paris (AFP). La santé retrouvée du marché automobile français se confirme en août

La santé retrouvée du marché automobile français s'est confirmée au mois d'août avec un bond des ventes de voitures neuves de 10%, et les constructeurs prévoient de relever leur prévision de croissance pour l'ensemble de l'année. Le mois d'août comptait un jour ouvrable de plus que l'an passé, et, à nombre de jours ouvrables comparables, la hausse est de 4,7%. Au total, 92.052 voitures particulières ont été immatriculées selon les chiffres publiés mardi par le Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA). Le CCFA devrait, début octobre, relever sa prévision initiale de 2% de croissance pour l'ensemble de l'année 2015. "On est dans la continuité de ce qu'on a observé au premier semestre", note François Roudier, porte-parole du CCFA, qui salue la "bonne santé du marché français, même s'il faut tempérer (quant aux volumes vendus) car au mois d'août, les gens sont plutôt sur les plages que dans les concessions". Sur l'ensemble des huit premiers mois, la hausse est de 5,9% par rapport à la même période de 2014, et de 5,3% à nombre de jours ouvrés comparables, avec 1,25 million de voitures neuves mises sur les routes de l'Hexagone. Flavien Neuvy, directeur de l'observatoire Cetelem de l'automobile, qui a relevé en juin sa prévision et table désormais sur 5,5% de croissance pour l'année, tempère toutefois le bon résultat du mois d'août: "on reste, en volume, 10% en-dessous du marché d'avant-crise" déclenchée en 2007-2008. Avec des ventes aux sociétés qui restent soutenues et une demande des particuliers qui repart à la hausse, la reprise est, souligne-t-il, "dans la lignée de ce qu'on observe depuis le début de l'année, progressive et solide". M. Roudier se réjouit également de la "hausse du moral des ménages qui ont les moyens d'acheter une voiture neuve". Profil type de ces clients: un couple de 52 ans, qui paie un tiers de la voiture comptant, et prend un crédit sur trois ans. Par ailleurs, une autre "bonne nouvelle, c'est le redémarrage (du secteur) de la construction. Ce sont des entreprises qui achètent beaucoup de voitures neuves". - le diesel toujours à la baisse - Les constructeurs français, qui représentent près de 51% du marché, profitent de cette hausse. Ils occupent les dix premières places des voitures les plus vendues, avec l'indéboulonnable trio de tête: Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 308 II. PSA Peugeot Citroën voit ses ventes croître de 15,2%, notamment grâce à Citroën (+18%), tandis que Renault est en hausse d'un timide 3,5%, pénalisé par la chute de Dacia (-16,3%). Selon François Roudier, toutefois, le bond de Citroën et la chute de Dacia sont à relativiser, en raison du faible nombre de voitures écoulées. Parmi les constructeurs étrangers, c'est le groupe Nissan qui enregistre la plus forte hausse (+18,9%), suivi de BMW (+18,8%), et de Fiat (+15,3%). Le groupe Volkswagen, premier constructeur étranger, est en croissance de 12,2% sur le mois d'août. En revanche, Toyota chute de 10,3%, et Ford de 2,1%. La part du diesel continue sa trajectoire à la baisse, et représente environ 57% des ventes. Il est également en baisse sur les huit premiers mois de l'année, avec 58,5% de part de marché, contre 65% sur les huit premiers mois de 2014. Ces chiffres sont révélés alors que la dernière norme européenne anti-pollution en date, Euro 6, est pleinement entrée en vigueur mardi. Toutes les voitures neuves vendues en Europe doivent désormais respecter des seuils d'émissions de polluants plus stricts.

