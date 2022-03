Rouen : ils tentent de dissimuler de l'alcool dans son fauteuil roulant

Lundi 31 août vers 13h40, Police Secours est requis pour se rendre au Leclerc situé à Saint-Sever où deux personnes auraient été interpellées après avoir tenté de voler des produits.

A leur arrivée, les policiers sont reçus par le responsable de la sécurité. Il leur explique qu'un couple, dont l'homme était en fauteuil roulant et avait le pied bandé, est passé à une caisse rapide. Là, les deux mis en cause auraient payé deux bouteilles d'eau et tenté de voler trois bouteilles de whisky d'un montant total de 90€ et pour 65€ de viande en les dissimulant dans son fauteuil roulant.

Les mis en cause, nés en 1973 et 1977, ont reconnu les faits.