Ils réinventent le football entre amis à Caen

Ils sont tout simplement passionnés de football. Celui qui se pratique sur un carré vert avec un ballon rond, loin des jeux vidéos ou de la starisation galopante du monde professionnel. D'ailleurs ne leur demandez pas s'ils supportent un club de football en particulier, leur priorité est ailleurs. A l'entraînement le samedi, aucun d'entre eux ne porte le maillot d'une formation professionnelle.

Une junior association

"Depuis quelques temps, nous jouions sur le stade Hélitas avec des amis, jusqu'à ce que le gardien nous demande de nous entraîner sur l'espace dédié au lancer de poids", explique Sébastien Pollock, 14 ans, l'un des fondateurs de l'Olympique Caennaise. "Du coup, pour être pris plus au sérieux, afin notamment d'obtenir régulièrement un terrain pour s'entraîner, nous avons décidé de nous constituer en association". Mais tous mineurs, les membres de l'OC ne peuvent prétendre à une association de loi 1901. Qu'importe ! Ils constituent au printemps dernier une junior association auprès du Conseil départemental du Calvados.

"C'est notre première rentrée et nous cherchons des joueurs âgés de 11 à 16 ans", annonce le jeune dirigeant. Lui et ses coéquipiers ont pour point commun de ne pas vouloir prendre une licence dans un club. "Consciemment ou inconsciemment, on vous y a apprend à feinter d'avoir mal pour obtenir une faute, sans oublier ceux qui crachent à tout va". Leurs parties entre copains, "juste pour s'amuser", ne font donc que commencer.