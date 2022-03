Paris (AFP). Transferts: Martial passe de Monaco à Manchester United, Marseille rate sa cible

Anthony Martial (Monaco) a filé à Manchester United pour un pont d'or et Marseille a renforcé son secteur défensif sans trouver l'attaquant souhaité: le marché estival des transferts de la Ligue 1 s'est achevé lundi à minuit avec son traditionnel lot final de surprises et sensations. Ces deux mots conviennent parfaitement à l'annonce du transfert de Martial. Le montant fait sensation: la presse avance une somme comprise entre 60 et 80 millions d'euros, dans le droit-fil des dépenses faramineuses des clubs anglais qui anticipent l'explosion de leurs revenus liés aux droits TV l'année prochaine (2,3 milliards d'euros par saison, contre 748 M EUR pour la LFP française). Et comme c'est un joueur de 19 ans, il s'agit sans nul doute du transfert le plus retentissant de l'été en Europe, bien plus que ceux du Belge Kevin De Bruyne (de Wolfsburg à Manchester City pour environ 75 M EUR), de l'Anglais Raheem Sterling (de Liverpool à City pour environ 69 M EUR) et de l'Argentin Angel Di Maria (de Manchester United au PSG pour environ 63 M EUR). Le transfert n'était pas officialisé lundi soir, mais le marché anglais s'achève mardi à 19h00 françaises. - 'Intransférable' - Martial, qui s'est révélé lors de la deuxième partie de saison dernière (9 buts au total) et a poussé Dimitar Berbatov, aura un concurrent de moins à MU puisque Javier "Chicharito" Hernandez est parti lundi à Leverkusen. Il ne reste en avant-centre de métier que le capitaine Wayne Rooney, qui a longtemps joué à d'autres postes. Le départ de l'international Espoirs représente une énorme plus-value pour Monaco, qui avait acquis le joueur en 2013 à Lyon pour 5 millions d'euros. Son contrat avait d'ailleurs été prolongé jusqu'en juin 2019, avec une forte revalorisation salariale, et l'avant-centre avait été déclaré "intransférable" par le vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev Finalement, alors qu'on glose depuis des semaines sur Paul Pogba (Juventus), convoité par les plus grands clubs pour des chiffres censément record, c'est donc Martial qui a défrayé la chronique. Au-delà des chiffres, dans la forme, l'annonce même du transfert est elle aussi très étonnante puisqu'elle est venue, de manière inédite, d'une fédération et non des deux clubs partie prenante: la FFF a annoncé en fin de matinée qu'elle autorisait Martial, qui honorait sa première convocation chez les Bleus, à "se rendre en Angleterre pour y signer un contrat avec Manchester United". Ce transfert consacre le nouveau projet du club de la Principauté, qui est d'acheter une kyrielle de jeunes joueurs et d'en revendre certains au prix fort. La vente de Geoffrey Kondogbia (acheté 20 M EUR à Séville) pour 40 M EUR à l'Inter Milan dès juin s'inscrivait déjà dans cette démarche. - Pas de 'concurrence' pour Batshuayi - L'autre point chaud du mercato français se situe à Marseille. "On va encore recruter évidemment d'ici la fin du marché, à plusieurs postes, pour être à la hauteur de l'attente de la ville et de nos supporters", avait dit son président, Vincent Labrune, au soir du 6-0 infligé à Troyes pour la première de l'Espagnol Michel sur le banc. Depuis, l'OM a enregistré la venue du milieu brésilien Lucas Silva, prêté par le Real Madrid. Et lundi, ça s'est accéléré dans les toutes dernières heures, concernant le secteur défensif: Mario Lemina a filé à la Juventus d'où sont arrivés le Chilien polyvalent Mauricio Isla et l'arrière gauche italien Paolo De Ceglie, trois prêts. Autre arrivée, celle du défenseur central portugais Rolando (30 ans), en provenance de Porto, ce qui a poussé de nouveau Matheus Doria vers un prêt, à Grenade.

