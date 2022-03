Anchorage (Etats-Unis) (AFP). Obama sur le changement climatique: Nous n'avançons pas assez vite

Le président américain Barack Obama a dressé lundi depuis Anchorage, en Alaska, un constat sombre des efforts engagés pour lutter contre le changement climatique: "Nous n'avançons pas assez vite". "Le climat change plus rapidement que nos efforts pour y répondre", a déclaré M. Obama dans un discours au ton grave dans lequel il s'est longuement attardé sur les impacts dévastateurs des bouleversements à venir. Evoquant "un défi qui définira les contours de ce siècle de manière plus spectaculaire que tout autre", le 44e président américain a appelé la communauté internationale à un sursaut. Ses déclarations interviennent à trois mois de la conférence de Paris qui vise à conclure un accord mondial pour tenter limiter à 2°C la hausse des températures pour éviter un emballement climatique. Les Etats-Unis sont le deuxième plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine. Ce voyage de trois jours, soigneusement chorégraphié par la Maison Blanche, vise d'abord à mobiliser, rendre le réchauffement palpable, concret. Durant toute la durée de son voyage, c?est le président lui-même qui alimentera le compte Instagram de la Maison Blanche (@whitehouse). "Salut tout le monde, c?est Barack. Vue incroyable à l?approche d?Anchorage", a-t-il écrit en postant sa première photo prise depuis le hublot de l?avion présidentiel Air Force One. Mais après avoir atterri, il a d'abord insisté sur les menaces qui pèsent sur l'Arctique qui a connu une hausse des températures deux fois plus rapide que celle enregistrée dans le reste du monde. - Saison des feux plus longue - "La saison des feux en Alaska est aujourd'hui un mois plus longue qu'en 1950", a-t-il souligné. La fonte de permafrost (sous-sol gelé) "déstabilise une terre sur laquelle vivent 100.000 habitants, menaçant leurs maisons, endommageant les infrastructures de transport et d'énergie", a-t-il ajouté. Le changement climatique "change déjà la façon dont les habitants de l'Alaska vivent", a-t-il résumé. Mais dans ce vaste territoire - vendu en 1867 aux Etats-Unis par l'Empire russe - tout le monde n'attend pas M. Obama à bras ouverts. Le pétrole y occupe une place centrale, et la "transition énergétique" que le président américain appelle de ses voeux inquiète. Nombre d'habitants du "49e Etat" redoutent que le président, les yeux rivés vers la conférence de Paris, en oublie les difficultés économiques auxquelles ils sont confrontés. La visite intervient dans un contexte d'autant plus difficile que la chute des prix du brut en a sensiblement amputé les ressources budgétaires de l'Etat. L'Association des producteurs de gaz et de pétrole d'Alkaska (Aoga) a rappelé à l'occupant de la Maison Blanche que ce secteur représentait 110.000 emplois (directs et indirects). Et l'a appelé à trouver un "équilibre raisonnable" dans ses choix énergétiques. Représentant de l'Alaska au Congrès depuis plus de 40 ans, le républicain Don Young, favorable à l'expansion des zones de forage, a clairement exprimé ses craintes: "Nous ne sommes pas seulement une carte postale", a-t-il prévenu. Quelques heures avant l'arrivée de M. Obama, la Maison Blanche a annoncé une décision symbolique réclamée de longue date dans cet Etat: le Mont McKinley, plus haut sommet d'Amérique du Nord, a été rebaptisé Denali. Il ne sera désormais officiellement plus désigné par le nom du 25e président des Etats-Unis mais par celui qui fut utilisé pendant des siècles par les populations locales et y est toujours largement employé. L'annonce a provoqué un début de polémique à Washington, à quelque 5.400 km de là. Des élus de l'Ohio, d?où était originaire le président McKinley, assassiné en 1901 au début de son deuxième mandat, ont dénoncé "une insulte" pour tous les habitants de leur Etat. Le président américain a également profité de son allocution devant les représentants des pays de l'Arctique pour dénoncer l'attitude de nombres d'élus de son pays qui contestent la responsabilité humaine dans les changements en cours.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire