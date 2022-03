Twisto inaugure son compte facebook

Depuis lundi 31 août, le réseau Twisto dispose d’une page Facebook : un nouveau moyen de communication qui permettra de donner des informations sur les lignes et de relayer les événements de l’agglomération caennaise. Cette nouvelle page permettra aussi de communiquer plus rapidement avec les utilisateurs, devenus plus exigeants quant à la rapidité de réponse à leur questions. “Aujourd’hui, une réponse en 10 jours par courrier est impossible, il faut que ce soit quasi-instantané", affirme Eric Steil, directeur de Keolis Caen. Pour accompagner cette nouvelle page, un jeu concours est organisé. Il sera présenté aux utilisateurs vendredi et samedi dans la ville et sur la nouvelle page Facebook du réseau.



Rodolphe Thomas, vice-président Caen la Mer en charge des transports en commun, en a profité pour revenir sur la polémique autour du prix des transports. Selon un rapport de l'UNEF sur le coût de la vie étudiante, la ville de Caen serait l’une des plus chères de France avec un voyage à 1,45€ depuis le 1er juillet. “Nous avons entendu les étudiants et nous allons essayer de comprendre leurs attentes et leurs demandes. Un questionnaire leur sera envoyé" a affirmé Rodolphe Thomas. Le questionnaire sera distribué mi-septembre, lors de la semaine de la mobilité.