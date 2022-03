Les urgences de Saint-Hilaire en danger ?

Cinq autres hôpitaux seraient concernés dans la région : la clinique Miséricorde de Caen et les urgences d’Aunay-sur-Odon et Vire dans le Calvados, ainsi que les urgences des hôpitaux de Mortagne-au-Perche et Domfront dans l'Orne.

La faute à une affluence trop faible, à peine plus d'un patient par heure (1,1 en moyenne) soit moins de 10.000 par an dans les services concernés. Selon Le Figaro, un rapport remis à la ministre de la Santé préconiserait de transformer ces services en "centre de soins non programmés"

Il existe actuellement 23 services d'urgences en Basse-Normandie et l'Agence Régionale de Santé serait en train d'imaginer une restructuration permettant de mieux répartir les médecins urgentistes sur le territoire.

Faute de médecins en nombre suffisant, le service d'urgences de Valognes a déjà dû fermer ses portes, de façon temporaire pour le moment, depuis le 6 août.