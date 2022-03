Nathalie Goulet: Bernard Cazeneuve ne va pas "terroriser les terroristes"

Selon la parlementaire ornaise, cette conférence est décevante: une série de propositions assez banales et aucune enveloppe financière annoncée.

Plus de formations, plus d'échanges de renseignements … : c'est un refrain que nous connaissons, explique-t-elle, car il est à la base de toutes nos propositions de lutte contre le terrorisme et de nos recommandations.

Or, pour les formations des personnels et la constitution de tasks force il faut des moyens; quels sont-ils, interroge la parlementaire, qui enchaine : rien de nouveau dans cette déclaration, encore et toujours l'exigence d'un PNR (ndlr: registre des passagers de l'aviation civile) promis depuis des mois et toujours bloqué au Parlement européen. Les Ministres Européens auraient pu déclarer qu'ils pousseraient leurs élus européens à le voter...

Nathalie Goulet, d'enchaîner : Que dire de l'innovation de billets nominatifs qui existent déjà et qu'il faut généraliser ? mais pourquoi si les fichiers ne sont pas croisés? et que dire de l'évolution des « fiches S »? et du fichier des personnes ayant un lien direct ou indirect avec le terrorisme?

Qu'attend-on pour prendre de vraies mesures, interroge la sénatrice qui conclut : le Ministre est mobilisé, ses collègues européens aussi, mais dans les faits c'est une politique des petits pas et ce n'est pas avec ses mesures que l'on va "terroriser les terroristes…