Le Parc Naturel Régional Normandie-Maine célèbre ses 40 ans

Depuis 1975, les collectivités locales et les élus du Parc agissent pour préserver les richesses locales.



La Maison du Parc, située à Carrouges dans l'Orne, accueille le public gratuitement tout au long de l’année. D'ici, les visiteurs peuvent appréhender la faune, la flore, les pratiques humaines locales, et tout les autres maillons de la chaîne qui nourrissent l’identité du bassin Normandie-Maine.



Pour ses 40 ans, l'équipe du Parc continue d'agir dans l’intérêt local grâce à l'organisation de conférences, d'expositions, de concours photos, de spectacles, et bien plus encore...



Ecoutez Maryse Oliveira, conseillère départementale de l'Orne et Présidente du Parc Normandie-Maine, vous présenter les prochains temps forts qui animeront le Parc.





Retrouvez l'agenda complet des événements du Parc sur le site parc-naturel-normandie-maine.fr