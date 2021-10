Sortir en région: vendredi 18 mars

Le 16ème Salon de l'Habitat débute aujourd'hui au Parc des Expos de Caen avec de nombreuses nouveautés et innovations sur 15.000 m² d'exposition et de stands, c'est tout le week-end de 10h à 19h



Ce soir retrouvez Mademoiselle K sur la scène du Big Band Café, la rockeuse française vient vous faire découvrir son nouvel opus, Mademoiselle K c'est l'esprit du rock français au féminin et c'est ce soir dès 20h au BBC



Anne-Flore la jeune chanteuse normande à l'univers hispanique, sera en concert ce soir au QG à Cherbourg, l'occasion de découvrir les titres de son premier album intitulé « Mélangé ».



Ce soir à Bréhal c'est le concert du mois, place à une grande soirée électro, avec 3 groupes: Patchamama, Watcha Clan et Kaophonic Tribu, 3 groupes pour seulement 10 € ce soir à St Martin de Bréhal.



Le Zénith accueille ce soir la tournée des années 90, spécial Dance Machine, un grand show avec les artistes phares de la scène dance comme Corona, Paradisio, Black Box, Hermes House Band ou encore les Worlds Appart, ce soir à 20h30



A Bayeux profiter du week-end pour découvrir le festival internationale du cirque, le programme est disponible sur festivalcirquebayeux.fr



Demain retrouvez Lilly Wood and The Prick au Normandy à St Lô, le duo sera également en dédicace demain à 17h30 chez Planet R.

Retrouvez Nilli la chanteuse de Lilly Wood and the Prick en interview tout à l'heure à 16h15 sur Tendance Ouest



C'est ce week-end que la ville de Coutances organise son tremplin « jeunes talents » au centre des Unelles avec 4 groupes, ce samedi dès 20h30



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire