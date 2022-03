Le Caire (AFP). Egypte: Eni découvre le plus grand gisement de gaz en Méditerranée

Le géant italien de l'énergie ENI a annoncé dimanche la découverte du "plus grand" gisement offshore de gaz naturel en Méditerranée, dans les eaux territoriales de l'Egypte. Le gisement pourrait représenter un potentiel de 850 milliards de mètres cubes, sur "un secteur de 100 kilomètres carré", assure la compagnie dans un communiqué, parlant de "champ de gaz super-géant". Le ministère égyptien du Pétrole a confirmé dans un communiqué la découverte, précisant que "les opérations de développement" devraient durer quatre ans. Le directeur général d'ENI, Claudio Descalzi, "s'est récemment rendu au Caire pour informer le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi de ce succès important, et discuter de la découverte avec le Premier ministre Ibrahim Mahlab", selon le communiqué de la compagnie. "Il s'agit de la plus grande découverte de gaz jamais faite en Egypte et en mer Méditerranée", affirme ENI, assurant que cette découverte pourrait également "devenir l'une des plus grandes réserves de gaz naturel au monde". Le ministère égyptien du Pétrole a confirmé dans un communiqué la découverte, faite à 1.450 mètres de profondeur. Le communiqué d'ENI précise que cette découverte, "après son développement total", va aider à couvrir "les besoins en gaz naturel de l'Egypte durant des décennies".

