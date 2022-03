Sanaa (AFP). Yémen: 31 morts, dont 17 civils, dans un raid aérien contre une usine  

Dix-sept civils et 14 rebelles ont été tués dimanche au Yémen par un raid aérien de la coalition conduite par l'Arabie saoudite contre une usine de mise en bouteilles d'eau minérale, dans la province de Hijja (nord), selon des sources médicales et des témoins. L'aviation a pris pour cible l'usine et une position militaire proche des rebelles chiites Houthis. Les corps carbonisés des victimes ont été transportés dans un l'hôpital local, ont ajouté ces sources.

