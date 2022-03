Paris (AFP). Monaco-PSG: duo de choc pour duel de gros

Les premiers pas d'Angel Di Maria avec Paris et le retour de Zlatan Ibrahimovic donnent encore plus de saveur au premier choc de la saison de Ligue 1 entre le PSG et Monaco, dimanche, au stade Louis-II, pour la 4e journée. Auteur d'un sans-faute (3 succès en 3 matches, victoire au Trophée des champions), le triple champion de France en titre n'a pas tardé avant de martyriser ses opposants sur la scène nationale. Mais le meilleur est peut-être encore à venir tant son potentiel offensif risque d'être décuplé par l'incorporation de ses deux superstars. N'en déplaise à sa majesté "Ibra", c'est bien Di Maria qui sera l'attraction principale de la rencontre. L'Argentin, transfuge de Manchester United et recrue-phare du mercato parisien (pour près de 63 millions d'euros), a fini de soigner sa cuisse endolorie à la Copa America et il est enfin apte pour fouler les pelouses de L1. "L'adaptation se passe très bien. Il a vécu une année difficile à Manchester mais il est très très heureux d'être à Paris, un endroit plus latin et où il y a des joueurs qu'il connaît. Il a beaucoup travaillé ces 15 derniers jours", a expliqué l'entraîneur Laurent Blanc. Le vice-champion du monde, grand artisan de la 10e Ligue des champions remportée par le Real Madrid en 2014, est censé renforcer l'armada parisienne dans l'optique des joutes européennes, l'objectif ultime des propriétaires qataris du club. Mais avant de partir à l'assaut de la C1, où il retrouvera d'ailleurs les Madrilènes dans la poule A (avec le Shakhtar Donetsk et Malmö), Di Maria doit soigner ses débuts français. - Monaco démuni en défense - Paris en a bien besoin car, en dépit d'un démarrage en fanfare, son secteur offensif est loin de marcher à plein régime. Avec 4 buts en 3 rencontres dont un seul inscrit par un attaquant (Lucas), le PSG patine et s'en est jusqu'ici remis à l'efficacité de Blaise Matuidi, 2 réalisations en L1. Edinson Cavani n'a toujours pas marqué en championnat et l'ombre d'Ibrahimovic, absent depuis le Trophée des champions pour une blessure au genou droit, n'en finit pas de planer sur l'équipe. A bientôt 34 ans (le 3 octobre), le géant suédois reste le phare de l'attaque alors qu'il a démarré sa 4e et dernière saison dans la capitale. Paris est donc tout heureux de le récupérer avant de défier les Monégasques et son association avec Di Maria fait saliver d'avance. Le PSG pourra aussi compter sur un Thiago Motta motivé. La plaque tournante du jeu parisien, qui a longtemps fait part de ses envies de départ, a finalement prolongé son contrat jusqu'en 2017. Lui qui ne s'estimait pas assez considéré par ses dirigeants -comprendre rémunéré- au regard de ses responsabilités techniques, a obtenu gain de cause. Une aubaine pour le PSG mais une très mauvaise nouvelle pour Monaco, qui pourrait, en cas de défaite, être relégué à 7 points après seulement 4 matches. Face à un tel conglomérat de talents, l'ASM doit se demander à quelle sauce elle pourrait bien être mangée. Au vu de l'état de sa défense, qui a pris l'eau dans les grandes largeurs en barrages de C1 contre Valence, le club de la Principauté peut s'attendre à vivre l'enfer. Toujours sans le pilier de son arrière-garde, le Tunisien Aymen Abdennour, qui pourrait quitter le Rocher, ni le dernier arrivant, le Portugais Fabio Coentrao, pas encore prêt, ainsi que le milieu Joao Moutinho (cheville), les troupes de Leonardo Jardim seront assez démunies derrière. Pas idéal avant de voir débarquer deux monstres du standing de Di Maria et d'"Ibra".

