Paris (AFP). Présidentielle: Juppé favori de la droite, Valls de la gauche

Alain Juppé est la personnalité favorite des sympathisants de droite et du centre comme candidat à l'élection présidentielle de 2017 et Manuel Valls le candidat préféré des sympathisants de gauche, selon un sondage Ifop publié dimanche par Le Journal du Dimanche. Le maire de Bordeaux recueille 40% des voix contre 35% Nicolas Sarkozy, 14% à Bruno Le Maire et 11% à François Fillon. Les résultats sont exactement inverse pour les deux ténors de la droite quand l'Ifop demande aux sympathisants de droite et du centre "certains d'aller voter à la primaire" de préciser leur vote. Dans ce cas de figure, Alain Juppé recueille 36% des voix contre 41% à Sarkozy. A gauche, les sympathisants de gauche interrogés votent Manuel Valls à 35%, Martine Aubry à 28%, François Hollande à 22% et Arnaud Montebourg à 15%. Mais si les sympathisants du parti socialiste étaient seuls à voter, les scores seraient de 45% pour Manuel Valls, 19% pour Mme Aubry, 30% pour le président et 6% pour Arnaud Montebourg. Ce sondage a été réalisé auprès de 665 sympathisants de droite et 651 de gauche de plus de 18 ans interrogés selon la méthode des quotas par internet les 27 et 28 août 2015.

