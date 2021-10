Mardi-Gras : hiver, rends ton masque !

Gaufres chaudes au caramel

Pour 20 gaufres

Préparation : 20 mn

cuisson : 20mn



300 g de farine, 1 pincée de sel, 75 g de sucre en poudre, 1 sachet de levure chimique en poudre, 1 sachet de sucre vanillé, 2 oeufs, 100 g de beurre, ½ litres de lait

Caramel : 300 g de sucre en morceaux, 1 ou 2 citrons, 3 cuillerées à soupe d'eau



Dans un saladier, mélanger la farine, le sel, la levure, le sucre en poudre et le sucre vanillé. Y casser les œufs, ajouter le beurre juste fondu, puis délayer avec le lait au fouet ou au batteur électrique. Dès que le gaufrier est à bonne température, verser une louchée de pâte, de manière à remplir le moule au ras des alvéoles. Laisser cuire selon le mode d'emploi, en général 2 mn 30 sur la première face, puis 1 à 2 minutes sur la deuxième. Lorsque les gaufres sont dorées à point, les décoller et les maintenir au chaud. Pendant la cuisson des gaufres, préparer le caramel : mettre le sucre dans une casserole, l'humecter légèrement d'eau (environ 3 cuillerées à soupe); faire cuire jusqu'à l'obtention d'un caramel blond.Dès que le caramel est prêt, l'éteindre avec le jus d'un ou deux citrons pour qu'il reste fluide. Pour servir, disposer les gaufres sur un plat et les arroser de caramel.



