Malherbe - U19 > Tranchant : "remarquable"

Comment expliquez-vous les performances de votre équipe ?

Il y a des joueurs de qualité, présents dans la continuité de la saison dernière, auxquels sont venus se greffer d'autres éléments. Beaucoup de ces garçons alternent avec les matchs de CFA, ce qui leur permet de muscler leur jeu tout en renforçant leur esprit de compétiteurs. Si on obtient ces résultats, c'est grâce à la qualité de notre jeu tous les week-ends, bien que l'équipe soit à chaque fois différente. On a aussi des talents internationaux. Riffi Mandanda, Mbaye Niang, Lenny Nangis et Victor Nocente sont en équipe de France U17 ou U19.

En tant que formateur, vous raisonnez autant en termes de résultats que de qualité de jeu ?

C'est d'abord la qualité de jeu qui compte. À 80 voire 90 %, cette qualité doit conduire à la victoire. La priorité est de définir des principes communs et un plan de jeu commun dans lesquels les joueurs sont impliqués avec toutes les composantes, techniques, tactiques, physiques, etc. Je veux que les jeunes prennent énormément de plaisir à jouer ensemble.

Comment envisagez-vous la fin de saison ?

Il reste cinq matchs à disputer et il n'y en aura pas un seul de facile. Je sais que Le Mans va faire au moins une faute et qu'on va finir premier. A priori, notre calendrier est plus difficile, mais les Manceaux devront affronter des équipes qui ne sont pas encore sauvées. Il faut finir premier pour disputer les play-off (qui opposeront le premier des quatre poules de U19, ndlr) et essayer d'être champion de France. On se trouve dans la poule la plus relevée de France, qu'on termine premier ou deuxième, ce sera remarquable.