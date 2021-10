Lutter contre le blanchiment et le terrorisme

La Marine nationale et l'association des auditeurs de l'Institut des Hautes-Etudes de la Défense Nationale (IHEDN) de Basse-Normandie organisent une conférence sur le thème 'La lutte anti-blanchiment et la lutte anti- terroriste”. Cette conférence sera menée par Agnès Grangé, déléguée Basse-Normandie du groupe La Poste, et Luc Retail de la direction 'lutte anti-blanchiment”. Elle est accessible à tous et se tiendra à la maison des associations 7bis, rue Neuve Bourg l'Abbé, le jeudi 1er avril à 20h. Tél. 02 33 92 87 37



