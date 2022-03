Grandes marées : appel à la prudence de la préfète de la Manche

Les éléments fournis par Météo France prévoient une situation anticyclonique pour le week-end prochain sur l’ensemble du département. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir de vent, ni de surcôte. Toutefois, un risque d'orage reste à confirmer pour dimanche soir. Si les grandes marées constituent un phénomène naturel spectaculaire que certaines personnes viennent observer sur le rivage, il s'agit aussi d'un phénomène dangereux vis-à-vis duquel des précautions s'imposent.

D'une manière générale, il est fortement déconseillé de s'approcher du rivage lors de la pleine mer, afin de ne pas s'exposer au risque d'être emporté par une vague puissante. En cas de besoin, il convient de circuler avec précaution en limitant sa vitesse et de ne pas s’engager sur les routes exposées aux vagues ou déjà inondées.

Il est rappelé aux plaisanciers et aux professionnels de la mer que des mesures élémentaires de sécurité sont à adopter. Il est ainsi fortement déconseillé de pratiquer tout type d'activités nautiques. De même, il est vivement conseillé de vérifier l'amarrage des navires et l'arrimage du matériel à bord.

Concernant la pêche à pied, la plus grande prudence est de mise. Il est impératif d'être particulièrement vigilant à marée montante afin de ne pas se faire surprendre et risquer dese retrouver en difficulté.

De même, les vacanciers et les usagers des terrains de camping proches de la mer doivent observer une vigilance toute particulière.