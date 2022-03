Martainville : randonnée musicale au parc du château

L'association sise à Bois-Guillaume créée en 2002 regroupe facteurs, luthiers et musiciens et se donne pour but de restaurer ou de reproduire des instruments de tradition normande : "Notre instrumentarium se compose aujourd'hui de plus de 350 instruments et nous louons régulièrement des pièces rares au musée comme le cécilium, une canne flûte ou un organistron, mais ces pièces font aussi l'objet de conventions de prêt avec de nombreux musiciens", explique son président Pascal Joulain. L'espace musical accueille le public pour un pique-nique musical avec le groupe Wild Card dans un répertoire d'Irlande et d'Europe de l'Est, puis anime un quizz musical. "Des CD de musiciens rouennais sont à gagner", précise Pascal. L'après-midi se poursuit dans le parc, mené par des caleurs-musiciens ambulants et le public ira à la rencontre de nombreuses formations, du Klezmer au pop-rock, de Boeildieu au blues.

Pratique: Dimanche 30 août, à partir de 12h30. Château musée de Martainville. Tarifs 0 à 4€. Tél. 02 35 23 44 70