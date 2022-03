Plus de 70 corps de migrants ont été extraits du camion découvert abandonné jeudi sur la bande d'urgence d'une autoroute de l'est de l'Autriche proche de la Hongrie et la Slovaquie, a annoncé vendredi à l'AFP un porte-parole du ministère autrichien de l'Intérieur. Une estimation initiale de 20 à 50 corps avait été annoncée jeudi. Le comptage a été rendu très difficile par l'état de décomposition avancée des corps.

