Un touriste asiatique isolé par la marée en baie du Mont-Saint-Michel

Jeudi 27 août, vers 16h30, le Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage de Jobourg a été alerté par la Vigie Leader du Mont-Saint-Michel de la présence d’une personne isolée par la marée en baie du Mont-Saint-Michel dans la Manche.

Aussitôt, le CROSS Jobourg a dérouté l’hélicoptère EC 225 de la Marine nationale, en exercice à Granville à ce moment-là, afin de porter secourir à la personne en difficulté. Dix minutes plus tard, l’hélicoptère hélitreuillait la personne à son bord. La personne secourue - un touriste asiatique de 21 ans - a ensuite été déposée saine et sauve dans une zone au plus proche des gendarmes qui l’ont alors prise en charge.

Les grandes marées débutent ce samedi 29 août sur les côtes normandes durant cinq jours.