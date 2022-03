Pékin (AFP). Mondiaux d'athlétisme: doublé des Chinoises dans le 20 km marche

La Chinoise Liu Hong est devenue championne du monde du 20 km marche, en 1h 27 min 45 sec, devant sa jeune compatriote Lu Xiuzhi, classée dans la même seconde, et l'Ukrainienne Lyudmyla Olyanovska (1h28:13.), vendredi matin à Pékin. Liu Hong, 28 ans, est également détentrice du record du monde depuis cette saison, en 1h 24 min 38 sec. Ce premier doublé chinois a été accueilli avec ferveur par la foule déjà bien présente au Nid d'oiseau. L'arrivée au sprint -rare dans la discipline- n'a pas donné lieu à une véritable lutte, l'aînée étant programmée pour gagner. Liu a ainsi conquis sa quatrième médaille consécutive aux Mondiaux, la plus belle aussi, après celles d'argent en 2011 et de bronze (2009/2013). La jeune femme avait également terminé deux fois au pied du podium olympique, en 2008 et 2012. Les deux athlètes s'étaient fait la +belle+ dès le départ, portant leur avance à 28 secondes à mi-parcours, par une température élevé. Les marcheurs chinois s'entraînent à longueur de mois en Italie, au centre de Saluzzo (ouest) aux ordres de Sandro Damilano. Dimanche dernier, le Chinois Wang Zhen avait pris la médaille d'argent du 20 km messieurs, devancé par l'Espagnol Miguel Angel Lopez. Les Russes, dominatrices depuis pas mal d'années, étaient absentes. Leur fédération nationale avait pris la décision, par précaution, de n'envoyer qu'un seul marcheur à Pékin, en raison des problèmes de dopage prégnants dans la marche russe.

