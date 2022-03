Tripoli (AFP). Mort d'au moins 30 migrants dans un naufrage au large de la Libye

Au moins 30 migrants sont morts jeudi et des dizaines d'autres sont portés disparus au large de la Libye après le naufrage de leur embarcation qui transportait environ 200 personnes, a indiqué un responsable des gardes-côtes libyens. "Nous avons repêché 30 corps jusqu'à présent et avons secouru des dizaines de personnes tandis que des dizaines d'autres sont portées disparues, après qu'une embarcation avec environ 200 migrants à son bord a coulé au large de la ville de Zouara", située à près de 160 km à l'ouest de la capitale libyenne, a déclaré à l'AFP ce responsable attaché aux autorités basées à Tripoli. "Les personnes qui ont été secourues et celles dont les corps ont été repêchés viennent toutes de pays africains", a-t-il poursuivi. Ce responsable, lié au gouvernement non reconnu internationalement et basé à Tripoli, a indiqué que les "gardes-côtes poursuivaient leurs opérations de secours qui s'intensifieront (vendredi) matin". "Nous travaillons avec des moyens très limités, la plupart des embarcations que nous utilisons sont des bateaux de pêche que nous empruntons à leurs propriétaires", a-t-il expliqué. Sur les 1.770 km de côtes libyennes, les départs de clandestins n'ont cessé de s'intensifier depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, qui a entraîné le chaos dans le pays. Minée par les violences, la Libye compte deux gouvernements rivaux, une situation qui facilite le travail des passeurs. La Libye n'est située qu'à un peu plus de 300 km de l'île italienne de Lampedusa que des centaines de migrants venus d'Afrique, de Syrie ou d'autres zones de conflit tentent chaque semaine d'atteindre.

