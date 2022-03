Crise agricole : la Confédération paysanne veut "mettre la pression" à Caen

Objectif affiché : "maintenir la pression" sur les autorités, en déployant banderoles et bâche montrant leur présence devant la DRAAF, la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Une délégation a été reçue à cette même place, tandis que les représentants nationaux de la Confédération paysanne doivent également participer aujourd'hui à des rencontres au sommet de l'Etat.

"Nous voulons des prix rémunérateurs", répétait ce midi Claude Bacle, porte-parole de la Confédération paysanne de l'Orne, rejetant notamment la faute sur les mesures obtenues par Xavier Beulin, à la tête d'un autre syndicat, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles :

"On ne veut pas d'aides à l'investissement ou de reports de cotisations sociales, ni continuer à cautionner la disparition de paysans sous prétexte de restructuration", ajoutait Jean-François Godard, membre de la Confédération paysanne et producteur de lait.

La Confédération paysanne est claire : les mesures obtenues par les fédérations ne correspondent pas à leurs attentes, ni leur mouvement à leurs revendications : "ils ont lancé un mouvement de protestation, et on comprend ce mécontentement. Mais à un moment, on ne peut plus être solidaires quand il y a des erreurs."