Rouen : c'est bientôt la rentrée pour Rosa Parks

"Rosa Parks accueillera à compter de cette date trois classes maternelles et deux classes élémentaires, classes créées dans le cadre de la carte scolaire définie par l’Éducation Nationale et selon la sectorisation qui a été étudiée par la Ville. Le potentiel d'accueil de cette école est de cinq classes élémentaires et de trois classes maternelles", indique Delphine Leray, directrice du service des temps de l'enfant. Le bâtiment Rosa Parks sera également constitué d'un accueil de loisirs, qui prendra en charge les enfants le mercredi et pendant les vacances scolaires, et d'un gymnase, qui ne sera livré que fin octobre et qui attribuera des créneaux horaires d'utilisation pour les élèves de Rosa Parks et des écoles rattachées. "En termes d'accueil, c'est le premier site qui a été conçu pour recevoir conjointement une école et un accueil de loisirs", se réjouit la ville de Rouen. Le tout, pour un budget de 15 millions d'euros.