Paris (AFP). Ligue des champions: Manchester United retrouve Rooney et l'Europe

Manchester United a profité d'un triplé de Wayne Rooney, muet depuis 877 minutes, mercredi contre le FC Bruges (3-1, 4-0), pour se qualifier en phase de groupes de Ligue des Champions, dont il était le grand absent la saison dernière. United était attendu et n'a pas tremblé. Absents de Ligue des champions, pas même qualifiés en Europa League la saison dernière, les Red Devils feront bien partie des épouvantails du tirage au sort de la phase de groupe, qui aura lieu jeudi à partir de 15h45 (GMT) à Monaco. Le ManU de Louis Van Gaal peut notamment remercier deux joueurs, lors de cette manche retour piégeuse en Belgique: Wayne Rooney d'abord, qui dès la 20e minute a piqué un ballon par dessus le gardien pour mettre fin à 877 minutes de disette offensive. Avant d'enfoncer le clou en début de seconde période (49, 57) pour inscrire son premier triplé depuis 2004 en compétition européenne. Et Memphis Depay. Déjà auteur de deux buts sublimes et d'une passe décisive à l'aller, c'est à nouveau de la recrue néerlandaise de United qu'est venue l'inspiration mancunienne. C'est en effet lui qui, en éliminant trois défenseurs, passait dans la profondeur pour Rooney et mettait dès l'entame son équipe hors de portée. Encore dangereux un quart d'heure plus tard, sur un tir contré par le retour de Davy De Fauw, Depay a alors décalé Ander Herrera qui offrait le deuxième but à Rooney. L'Espagnol y est ensuite allé de son but (63), alourdissant encore un score très sévère pour un FC Bruges joueur. Hernandez a manqué un pénalty en fin de match pour United (81). - Leverkusen élimine la Lazio - Le scénario fut similaire pour le BATE Borisov, sur le terrain du Partizan Belgrade (1-2). Vainqueurs 1-0 à l'aller, les Biélorusses ont rapidement douché les espoirs serbes en ouvrant la marque par Igor Stasevich (25) et se sont qualifiés malgré la défaite. Le Sporting Portugal a lui aussi trouvé la faille dès la première période, sur le terrain du CSKA Moscou, grâce à un but de sa recrue offensive, le Colombien Teofilo Gutierrez (36), déjà buteur à l'aller. Vainqueur 2-1 à l'aller, le Sporting croyait ainsi tenir sa qualification. Mais l'attaquant du CSKA Moscou Seydou Doumbia, lui aussi buteur à l'aller, a poussé à deux reprises le ballon dans les filets portugais (49, 72), avant que Musa ne qualifie le club russe (85, 3-1). Enfin le Bayer Leverkusen, qui s'était fait piéger en Italie par la Lazio Rome à l'aller (1-0), après avoir gâché pas mal d'occasions, s'est repris pour disposer logiquement du club italien en Allemagne (3-0) et Astana a profité d'un but de Maksimovic à la 84e minute pour éliminer l'Apoel Nicosie (1-0, 1-1). Résultats des matches du barrage retour de la Ligue des champions disputés mardi et emrcredi: Mardi: aller retour (+) Dinamo Zagreb (CRO) - Skënderbeu (ALB) 2-1 4-1 (+) Malmö (SWE) - Celtic Glasgow (SCO) 2-3 2-0 (+) Maccabi Tel-Aviv (ISR) - FC Bâle (SUI) 2-2 1-1 (+) Shakhtar Donetsk (UKR) - Rapid Vienne (AUT) 1-0 2-2 Monaco (FRA) - (+) Valence CF (ESP) 1-3 2-1 Mercredi

