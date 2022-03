Toulouse (AFP). Jeune fille égorgée à Perpignan: le petit ami avoue un crime passionnel

Le petit ami de la jeune fille retrouvée morte égorgée mardi dans un parc de Perpignan a avoué l'avoir tuée à coups de couteau emporté par la passion, a expliqué mercredi son avocat. "Il a tout reconnu, quatre coups de couteau, et l'avoir égorgée", a dit à l'AFP Me Fabien Large, ajoutant que l'adolescente, encore mineure, voulait quitter le jeune homme. Il a été placé en garde à vue aux premières heures de mercredi. L'avocat s'attend à ce que son client soit rapidement mis en examen. "Ça ne va pas tarder", a-t-il déclaré par téléphone. "Il est dans une relation passionnelle. Elle ne voulait plus de lui. Il a essayé de la récupérer. Il a perdu le contrôle", a expliqué Me Large qui a passé une partie de la garde à vue avec le petit ami de la victime au commissariat de Perpignan. "Ça faisait un bon moment qu'elle ne voulait plus de lui", a-t-il ajouté. La jeune fille, qui devait avoir 18 ans dans quelques mois, a été découverte mardi en fin d'après midi égorgée et atteinte de plusieurs coups de couteau dans un parc attenant au lycée Aristide Maillol de la ville, à une semaine de la rentrée. "Son petit ami, âgé de 18 ans, s'est présenté de lui-même au commissariat de Perpignan après minuit", avait expliqué mercredi matin le procureur Achille Kiriakidès interrogé par l'AFP par téléphone. Le suspect a été placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable pouvant aller jusqu'à 48 heures. La police avait procédé dès mardi soir à plusieurs auditions et, selon une source policière, trois autres personnes étaient toujours entendues mercredi dans la journée. Le procureur n'avait pas voulu dire explicitement si le jeune homme avait avoué. Mais, avait-il déclaré, "il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en garde à vue et il avait suffisamment d'éléments pour venir s'expliquer". Il avait écarté la thèse d'un crime crapuleux, laissant entendre qu'il s'agissait d'un drame passionnel. "On est plutôt sur quelque chose qui est en lien avec la relation qui existait entre eux", avait-il expliqué. La victime comme son petit ami sont de Perpignan. Selon son avocat, le jeune homme venait de passer son bac. C'est la police, apparemment alertée, qui a découvert le corps de l'adolescente mardi vers 17H00 dans le parc de Perpignan, très fréquenté par les joggeurs. Il gisait à 2 mètres en contrebas d'un ruisseau. Les policiers ont constaté qu'elle était lardée de coups de couteau au visage, au torse et au cou en plus d'avoir été égorgée. - Le spectre des "disparues de Perpignan" - Le lieu de la découverte macabre est situé dans le quartier du Haut Vernet, un quartier résidentiel du nord de Perpignan, plutôt populaire et pavillonnaire. La police scientifique, le maire Jean-Marc Pujol, la préfète des Pyrénées Orientales Josiane Chevalier et le procureur Kiriakidès s'étaient rapidement rendus sur place alors que les forces de l'ordre maintenaient à distance des dizaines de badauds.

