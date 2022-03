Washington (AFP). Etats-Unis: deux journalistes tués par balles pendant un direct en Virginie

Une reporter et un caméraman d'une chaîne de télévision locale en Virginie (est des Etats-Unis) ont été abattus par balles lors d'un direct mercredi matin, selon les images de l'incident et l'employeur. Sur les images filmées par le caméraman de WDBJ-TV avant d'être tué, on entend d'abord des coups de feu, la caméra tombe ensuite au sol et filme les jambes du tireur qui abat hors champ la journaliste dont on entend seulement les cris.

