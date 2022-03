Paris (AFP). Juppé dit avoir changé depuis 1995

Alain Juppé, candidat à la primaire de la droite et du centre, a affirmé mercredi dans un entretien au Monde qu'il avait "changé" depuis les grandes grèves de 1995 provoquées par sa réforme des régimes spéciaux de retraite. "Oui j'ai changé. J'ai appris avec l'expérience que j'en ai trop fait à cette époque", explique-t-il. "Je n'avais pas écouté les mises en garde de Nicole Notat alors secrétaire générale de la CFDT, et André Bergeron, ex-secrétaire général de la CGT-FO, qui considéraient que je n'étais pas prêt à réformer les retraites et m'avaient conseillé de ne pas en parler", a-t-il ajouté. "Dans mon ardeur réformatrice, je n'avais pas tenu compte de leur remarque et j'avais évoqué ce sujet en une phrase", a-t-il poursuivi. "J'ai appris la doctrine de la goutte d'eau: il ne faut pas faire déborder le vase en voulant trop en faire", analyse-t-il. "Autre enseignement, il faut annoncer clairement la couleur. L'erreur en 1995, était de ne pas avoir annoncé la réforme des retraites avant l'élection", a-t-il dit. Il répète dans cet entretien qu'il proposera avant l'élection de 2017, s'il remporte la primaire, "une dizaine ou une vingtaine de grandes réformes". Interrogé sur le fait de savoir si "les Français le connaissaient vraiment", M. Juppé a rétorqué: "les Français ont une certaine image de moi, ils me voient - à tort - comme quelqu'un d'un peu froid". "Les Français savent d'une façon générale que je tiens mes engagements et que j'ai le sens de la fidélité. Cela explique leur indulgence à mon égard car ils savent que j'ai parfois payé pour d'autres", a-t-il ajouté, en allusion à sa condamnation dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris. Alain Juppé a publié mercredi un livre sur l'Education ("Mes chemins pour l'école"), mélange de témoignages de professeurs, de parents d'élèves, interviews d'experts où il esquisse ses pistes de travail, notamment celle de privilégier le primaire.

