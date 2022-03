A Portbail, le port envasé inquiète les plaisanciers

Ils sont inquiets pour la survie de leur port, et ont décidé d'agir. Depuis la mi-août, les plaisanciers et habitants de Portbail ont créé un Comité de défense des Usagers du Port de Portbail. Ce qui les préocupe, c'est l'entretien du port, et particulièrement son envasement. Voilà 7 ans que la vase s'accumule sous la coque des bateaux, en moyenne jusqu'à 1,7 mètres. Ce qui rend très difficile la sortie du port. "C'est comme si vous ne pouviez sortir votre voiture qu'une fois sur deux de votre garage" illustre Yannick Lecerf, président du comité de défense :

Yannick Lecerf Impossible de lire le son.

Financement public

Aujourd'hui sur les 230 anneaux du port de plaisance, seuls 170 sont occupés, selon l'association. Les usagers redoutent que les plaisanciers désertent le port, ce qui ferait aussi du tort aux commerçants de la commune.

Mi-août, le Comité de défense menaçait de ne pas verser les cotisations 2016, au cas où les discussions avec les élus ne mènent à rien :

Yannick Lecerf Impossible de lire le son.

Le port est géré depuis 2013 par une Société publique locale (SPL), détenue à 85% par le Conseil départemental de la Manche, à 10% par Saint-Vaast-la-Hougue et 5% par Portbail. Ce mercredi 26 août, le comité de défense rencontre le maire de Portbail ainsi que Jean Morin, vice-président du Conseil départemental en charge des infrastructures, et Frédérique Boury et François Rousseau, élus départementaux du secteur. La directrice de la SPL devrait aussi être présente.